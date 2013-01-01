  1. Главная
Пономаренко Галина Леонидовна
6.0
0

Пономаренко Галина Леонидовна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский ордена Трудового Красного Знамени Государственный медицинский институт, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Анестизиология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-анестезиолог-реаниматолог, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
