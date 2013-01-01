Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Пономаренко Галина Леонидовна
6.0
0
Пономаренко Галина Леонидовна
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Хабаровский ордена Трудового Красного Знамени Государственный медицинский институт, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Анестизиология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-анестезиолог-реаниматолог, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Михайленко
Андрей Михайлович
Анестезиолог-реаниматолог
6.0
0
Записаться
Фисенко
Василий Геннадьевич
Анестезиолог-реаниматолог
6.0
0
Записаться
Семинихин
Анатолий Ильич
Анестезиолог-реаниматолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...