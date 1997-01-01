  1. Главная
Понитайкина Елена Евгеньевна
Понитайкина Елена Евгеньевна

Рентгенолог
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Рентгенология", 2015 г.
  • ПП " Рентгенология"- ДВГМУ 2007 г.
  • Хабаровск ОУ "Компьютерная томография и магниторезонансная томография "- 2010 г.
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
