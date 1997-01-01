Врачи
Понитайкина Елена Евгеньевна
6.0
0
Понитайкина Елена Евгеньевна
Рентгенолог
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Рентгенология", 2015 г.
ПП " Рентгенология"- ДВГМУ 2007 г.
Хабаровск ОУ "Компьютерная томография и магниторезонансная томография "- 2010 г.
"КТ-диагностика сосудистой патологии" НИИ ПК им.Ешалкина г.Новосибирск 2013 г.
ТУ " КТ-диагностика опухолей" НИИ онкологии им Блохина г.Москва 2014 г.
СЦ "Актуальные вопросы КТ, МРТ" 2016 г. Северо-Западный медицинский университет, г.Санкт-Петербург
Еще 3
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
