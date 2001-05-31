  1. Главная
Понитайкина Татьяна Валерьевна
6.0
0

Понитайкина Татьяна Валерьевна

Терапевт
Стаж 8 лет
Информация о враче
Образование
  • 31.05.2001 г. Лечебное дело
  • 22.06.2022 г. Врач-терапевт
  • 14.12.2020 г. Врач по лечебной физкультуре и и спортивной медицине
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях

Опыт работы

Адреса и стоимость приёма
Plastek Surgery
ул. Светланская, 4
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
