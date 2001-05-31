Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Понитайкина Татьяна Валерьевна
6.0
0
Понитайкина Татьяна Валерьевна
Терапевт
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
31.05.2001 г. Лечебное дело
22.06.2022 г. Врач-терапевт
14.12.2020 г. Врач по лечебной физкультуре и и спортивной медицине
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Plastek Surgery
ул. Светланская, 4
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Соколова
Екатерина Николаевна
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
6.0
0
Записаться
Якунин
Андрей Сергеевич
Лор (оториноларинголог)
,
Терапевт
7.2
5
Записаться
Ахмадеева (Старостина)
Евгения Викторовна
Терапевт
,
Физиотерапевт
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...