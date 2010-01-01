  1. Главная
Понаморева Наталья Александровна
Понаморева Наталья Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2010 г. окончания
  • Ординатура по специальности "Офтальмология", ТГМУ, 2010-2013 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-офтальмолог, КГБУЗ ВП№5, с 2013 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №5
ул. Надибаидзе, 34
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
