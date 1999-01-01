Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Помозова Дина Александровна
6.3
1
Помозова Дина Александровна
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 1999 г. окончания
Интернатура по специальности "Педиатрия"
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Тимина
Евгения Валерьевна
Дерматовенеролог
7.5
5
Записаться
Лютер
Татьяна Сергеевна
Дерматовенеролог
6.0
0
Записаться
Ащеулова
Надежда Алексеевна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Дерматовенеролог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...