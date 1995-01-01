Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Полькина Лариса Николаевна
6.3
1
Полькина Лариса Николаевна
Кардиолог
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 1993 г. окончания
ВГМУ, Функциональная диагностика, 2005 г. окончания
ВГМУ, Кардиология, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Кардиология"
Повышение квалификации "Диагностика и выбор терапии при сочетанной сердечно-сосудистой патологии", г. Санкт- Петербург, 2012 г.
Повышение квалификации "Кардиология", г. Санкт-Петербург, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач кардиолог, «Приморская краевая клиническая больница №1», 1995 г.- 2013 г.
Врач кардиолог, МЦ ДВФУ, 2013 г. - по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Циванюк
Михаил Михайлович
Кардиолог
6.6
2
Записаться
Захарчук
Наталья Владимировна
Кардиолог
6.0
0
Записаться
Хе
Ирина Санчольевна
Кардиолог
6.9
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...