Полькина Лариса Николаевна
6.3
1

Полькина Лариса Николаевна

Кардиолог
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1993 г. окончания
  • ВГМУ, Функциональная диагностика, 2005 г. окончания
  • ВГМУ, Кардиология, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Кардиология"
  • Повышение квалификации "Диагностика и выбор терапии при сочетанной сердечно-сосудистой патологии", г. Санкт- Петербург, 2012 г.
  • Повышение квалификации "Кардиология", г. Санкт-Петербург, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач кардиолог, «Приморская краевая клиническая больница №1», 1995 г.- 2013 г.
  • Врач кардиолог, МЦ ДВФУ, 2013 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
