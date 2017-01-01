Врачи
Полятика Анна Николаевна
Полятика Анна Николаевна
Ревматолог
Стаж 10 лет
Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет, лечебное дело, 2015г
Тихоокеанский государственный медицинский университет, ординатура терапия, 2017г
Тихоокеанский государственный медицинский университет, первичная переподготовка, ультразвуковая диагностика, 2017г
ФГБНУ НИИР имени В.А. Насоновой, ревматология, 2018г
Курсы повышения квалификации
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Клиника ревматологии проф. Дубикова А.И. 2018г – настоящее время врач-ревматолог
Клиника ревматологии проф.Д убикова А.И. 2018г – настоящее время врач-УЗД
Адреса и стоимость приёма
Клиника ревматологии профессора Дубикова А. И.
ул. Басаргина, 42В
Первичный приём взрослых
Ревматолог
3000 р
Вторичный приём взрослых
Ревматолог
2500 р
