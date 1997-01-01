Врачи
Владивостока
Полякова Наталья Анатольевна
6.0
0
Полякова Наталья Анатольевна
Фтизиатр
,
Заместитель главного врача
Стаж 26 лет
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Фтизиатрия", 2014 г.
Сертификат "Терапия", 2015 г.
Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Флотская 4-я, 37/39
0 отзывов
Запись по телефону
