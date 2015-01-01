  1. Главная
Полякова Марианна Сергеевна
6.9
3

Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Неонатология, ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Консультация детей
Неонатолог
По запросу
3 отзыва

