  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Полубесова Надежда Игоревна
Полубесова Надежда Игоревна
6.3
1

Полубесова Надежда Игоревна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 17 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • 2008г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия)
  • 2011г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (ультразвуковая диагностика)
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
Детский доктор
ул. Фадеева, 14
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи