  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Половой В. А.
Половой В. А.
6.0
0

Половой В. А.

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника онкологического диспансера
ул. Русская, 57А
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи