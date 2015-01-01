  1. Главная
  Полонова Антонида Ивановна
Полонова Антонида Ивановна
6.6
2

Полонова Антонида Ивановна

Кардиолог, Ревматолог, Терапевт
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебное дело, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • «Общее усовершенствование по хирургии», ВГМИ, 1983 г.
  • «Клиническая ревматология», 1985 г.
  • «Кардиология» на базе ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, 2015 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Клиника доктора Григоренко
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 295
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Терапевт
По запросу
Ревматолог
По запросу
2 отзыва

