Полонова Антонида Ивановна
6.6
2
Полонова Антонида Ивановна
Кардиолог
,
Ревматолог
,
Терапевт
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебное дело, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации
«Общее усовершенствование по хирургии», ВГМИ, 1983 г.
«Клиническая ревматология», 1985 г.
«Кардиология» на базе ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, 2015 г.
Сертификат по специальности «Кардиология», 2015 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Клиника доктора Григоренко
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 295
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Терапевт
По запросу
Ревматолог
По запросу
2 отзыва
