  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Полковникова Алина Сергеевна
Полковникова Алина Сергеевна
6.0
0

Полковникова Алина Сергеевна

Онколог-маммолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, 2015 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Онкология", 2015 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Онколог-маммолог, КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №3", с 2016 г. по настоящее время
  • Онколог-маммолог, МЦ Санас, с 2016 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №3
ул. Луговая, 55
Первичный приём взрослых
Онколог-маммолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи