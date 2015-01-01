Врачи
Полковникова Алина Сергеевна
6.0
0
Полковникова Алина Сергеевна
Онколог-маммолог
Стаж 10 лет
Информация о враче
Образование
ТГМУ, 2015 г. окончания
Интернатура по специальности "Онкология", 2015 г.
Курсы повышения квалификации
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Онколог-маммолог, КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №3", с 2016 г. по настоящее время
Онколог-маммолог, МЦ Санас, с 2016 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №3
ул. Луговая, 55
Первичный приём взрослых
Онколог-маммолог
По запросу
