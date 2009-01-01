Врачи
Поликутин Алексей Владимирович
6.0
0
Поликутин Алексей Владимирович
Хирург
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Хирургия", 2009 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-хирург, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов
