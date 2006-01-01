Врачи
Полиенко Наталья Анатольевна
7.5
5
Полиенко Наталья Анатольевна
Педиатр
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
1994г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (лечебное дело). Базовое образование
2006г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия). Циклы переподготовки
Курсы повышения квалификации
2011г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия).
2016г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия).
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
ул. Фадеева, 14
5 отзывов
