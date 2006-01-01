  1. Главная
Полиенко Наталья Анатольевна
7.5
5

Полиенко Наталья Анатольевна

Педиатр
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • 1994г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (лечебное дело). Базовое образование
  • 2006г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия). Циклы переподготовки
Курсы повышения квалификации
  • 2011г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия).
  • 2016г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия).
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
ул. Фадеева, 14
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
