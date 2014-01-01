Врачи
Полетаева Ирина Михайловна
6.3
1
Полетаева Ирина Михайловна
Пульмонолог
,
Зав. отделением
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Пульмонология", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
По запросу
