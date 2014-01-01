  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Полетаева Ирина Михайловна
Полетаева Ирина Михайловна
6.3
1

Полетаева Ирина Михайловна

Пульмонолог, Зав. отделением
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Пульмонология", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи