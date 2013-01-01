Врачи
Полещук Ксения Николаевна
6.3
1
Полещук Ксения Николаевна
Дерматолог
,
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет 2013г. Лечебное дело.
Дерматовенерология 2015г. Ординатура
Курсы повышения квалификации
2016г специализация трихология
2017г специалист по нитевым методикам «Aptos»
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Анатомия Доверия
ул. Пушкинская, 40
Первичный приём взрослых
Дерматолог
2500 р
Косметолог (дерматолог-косметолог)
2500 р
1 отзыв
