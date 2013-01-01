  1. Главная
Полещук Ксения Николаевна
6.3
1

Полещук Ксения Николаевна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет 2013г. Лечебное дело.  
  • Дерматовенерология 2015г. Ординатура
Курсы повышения квалификации
  • 2016г специализация трихология
  • 2017г специалист по нитевым методикам «Aptos»
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Анатомия Доверия
ул. Пушкинская, 40
Первичный приём взрослых
Дерматолог
2500 р
Косметолог (дерматолог-косметолог)
2500 р
1 отзыв

