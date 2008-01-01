  1. Главная
Полежаева Екатерина Сергеевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2012 г.
  • Сертификат "Общая врачебная практика (семейная медицина)", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
Владивосток, ул. Русская, 55а стр. 1
