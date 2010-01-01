  1. Главная
Полежаев Николай Владимирович
Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • "Стоматология хирургическая", г. Санкт-Петербург, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Никодент
ул. Пушкинская, 109
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
0 отзывов

