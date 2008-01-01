  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Полеева Анна Петровна
Полеева Анна Петровна
6.0
0

Полеева Анна Петровна

Педиатр
Стаж 14 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Педиатрия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-педиатр приемного отделения, Краевая детская клиническая больница №1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи