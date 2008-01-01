Врачи
Полеева Анна Петровна
Полеева Анна Петровна
Педиатр
Стаж 14 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Педиатрия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Врач-педиатр приемного отделения, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Педиатр
По запросу
