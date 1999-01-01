  1. Главная
Погребной Дмитрий Станиславович
6.6
2

Погребной Дмитрий Станиславович

Мануальный терапевт, Кинезиолог, Реабилитолог
Стаж 25 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • 1999 г. - Диплом ВГМУ, специальность «Педиатрия»
  • 1999 - 2000 гг. - Ординатура – ВГМУ, специальность «Врач-травматолог-ортопед»
  • 2006 - 2009 г. - обучение в институте современной кинезитерапии и физической реабилитации профессора С.М. Бубновского
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
ул. Калинина, 11А/2
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Кинезиолог
По запросу
Реабилитолог
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Кинезиолог
По запросу
Реабилитолог
По запросу
2 отзыва

