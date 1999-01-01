Погребной Дмитрий Станиславович
Стаж 25 лет
Принимает детей
Использует в своей работе ручные техники, оказывая воздействие на мышечную и костную ткани пациента; подбирает индивидуальные физические упражнения для лечения и реабилитации пациентов и профилактики заболеваний.
Применяет на практике:
• методику профессора С.М. Бубновского;
• диагностику и лечение по методу медицинской кинезиологии профессора Л.Ф. Васильевой.
Возраст пациентов от 4 лет и старше.
Адреса и стоимость приёма
ул. Калинина, 11А/2
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Кинезиолог
По запросу
Реабилитолог
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Кинезиолог
По запросу
Реабилитолог
По запросу
