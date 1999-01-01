Погребной Дмитрий Станиславович

Использует в своей работе ручные техники, оказывая воздействие на мышечную и костную ткани пациента; подбирает индивидуальные физические упражнения для лечения и реабилитации пациентов и профилактики заболеваний.

Применяет на практике:

• методику профессора С.М. Бубновского;

• диагностику и лечение по методу медицинской кинезиологии профессора Л.Ф. Васильевой.

Возраст пациентов от 4 лет и старше.