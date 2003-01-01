  1. Главная
Погребная Татьяна Сергеевна
6.0
0

Медицинская сестра (брат)
Стаж 22 года
Информация о враче
Образование
  • Лесозаводское медицинское училище, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сестринское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж,2013 г.
  • Сертификат "Управление сестринской деятельностью", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
