Погорелова Галина Филипповна
Заместитель главного врача
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1972 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Акушерство и гинекология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Заместитель главного врача по родовспоможению, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Пологая, 21б
