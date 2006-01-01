  1. Главная
Подложнюк Татьяна Сергеевна
6.6
2

Подложнюк Татьяна Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
2 отзыва

