Подлас Ирина Ивановна
Подлас Ирина Ивановна
Невролог (невропатолог)
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1980 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Неврология", 2008 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-невролог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
ул. Алеутская, 57 кор. 3
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
