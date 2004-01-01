Врачи
Подкаура Наталья Витальевна
6.9
3
Подкаура Наталья Витальевна
Стоматолог-терапевт
,
Зубной врач
Стаж 20 лет
Информация о враче
Образование
Владивостокское базовое медицинское училище, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Тридент
ул. Калинина, 283А
Консультация взрослых
Зубной врач
По запросу
Колибри
ул. 50 лет ВЛКСМ, 24/1
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
3 отзыва
