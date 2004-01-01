  1. Главная
Подкаура Наталья Витальевна
6.9
3

Подкаура Наталья Витальевна

Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 20 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Тридент
ул. Калинина, 283А
Консультация взрослых
Зубной врач
По запросу
Колибри
ул. 50 лет ВЛКСМ, 24/1
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
3 отзыва

