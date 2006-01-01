Поддубная Екатерина Викторовна
Стаж 13 лет
Профессиональные навыки:
Лечение любых форм пульпита и периодонтита (в том числе ранее леченых каналов);
Практическое использование актуальных и передовых технологий в диагностике, лечении и профилактике кариеса и его осложнений;
Лечение любых форм пульпита и периодонтита (в том числе ранее леченых каналов)
Удаление постоянных зубов;
Методы конденсации гуттаперчевым штифтом при лечении корневых каналов.
