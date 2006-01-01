  1. Главная
Поддубная Екатерина Викторовна
6.3
1

Поддубная Екатерина Викторовна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет
Информация о враче
Образование
  • Иркутский Государственный Медицинский Университет, 2006 г. окончания
Адреса и стоимость приёма
Имплантс
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
