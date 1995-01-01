Врачи
Почканова Ирина Викторовна
Почканова Ирина Викторовна
Терапевт
Стаж 29 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 1994 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВГМУ, 1995 г.
Ординатура о специальности "Терапия", ВГМУ, 1997 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв
Запись по телефону
