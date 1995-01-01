  1. Главная
Почканова Ирина Викторовна
6.3
1

Терапевт
Стаж 29 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1994 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", ВГМУ, 1995 г.
  • Ординатура о специальности "Терапия", ВГМУ, 1997 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
По запросу
1 отзыв

