  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Побегайлова Наталья Вальтеровна
Побегайлова Наталья Вальтеровна
6.3
1

Побегайлова Наталья Вальтеровна

Онколог
Стаж 35 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Детская онкология", 2014 г.
  • Общее усовершенствование "Педиатрия" 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-детский онколог, Краевая детская клиническая больница №1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Онколог
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи