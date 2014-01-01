Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Побегайлова Наталья Вальтеровна
6.3
1
Побегайлова Наталья Вальтеровна
Онколог
Стаж 35 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Детская онкология", 2014 г.
Общее усовершенствование "Педиатрия" 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-детский онколог, Краевая детская клиническая больница №1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Онколог
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Алексеева
Галина Николаевна
Онколог
,
Уролог
8.2
1
Записаться
Постойкина
Марина Анатольевна
Онколог
,
Педиатр
6.9
3
Записаться
Семенова
Елена Геннадьевна
Онколог
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...