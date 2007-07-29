  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Плювак Юлия Витальевна
Плювак Юлия Витальевна
7.2
4

Плювак Юлия Витальевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, лечебное дело, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Клиническая интернатура на базе курса акушерства и гинекологии ФПК кафедры хирургии детей и подростков ВГМУ, г. Владивосток, 2007 г.
  • ПП «Ультразвуковая диагностика», г. Владивосток, 2009 г.
  • ТУ «Современные аспекты диагностики и лечения остеопороза», г. Владивосток, 2010 г.
Еще 6
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • "Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи (материнства и детства)", врач акушер-гинеколог, 29.07.2007 по 2014 г.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
4 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи