Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Плювак Юлия Витальевна
7.2
4
Плювак Юлия Витальевна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский Государственный Медицинский Университет, лечебное дело, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Клиническая интернатура на базе курса акушерства и гинекологии ФПК кафедры хирургии детей и подростков ВГМУ, г. Владивосток, 2007 г.
ПП «Ультразвуковая диагностика», г. Владивосток, 2009 г.
ТУ «Современные аспекты диагностики и лечения остеопороза», г. Владивосток, 2010 г.
«Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии», г. Москва, 2011 г.
«Пренатальная диагностика наследственных заболеваний и пороков развития плода», г. Москва, 2011 г.
Присвоена Вторая категория по специальности «Акушерство и гинекология», г. Владивосток, 2011 г.
Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в акушерско-гинекологической практике и неонатологии, г. Москва, 2011 г.
Участие в работе 6 РСА специалистов ультразвуковой диагностики в медицине, г. Москва, 2012 г.
«Пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка», г. Москва, 2013 г.
Еще 6
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
"Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи (материнства и детства)", врач акушер-гинеколог, 29.07.2007 по 2014 г.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
4 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Павленова
Наталья Викторовна
Гинеколог
,
Акушер-гинеколог
6.0
0
Записаться
Телегина
Марина Игоревна
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
8.7
9
Записаться
Горлов
Роман Александрович
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
10
40
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...