Плювак Юлия Витальевна

Клиническая интернатура на базе курса акушерства и гинекологии ФПК кафедры хирургии детей и подростков ВГМУ, г. Владивосток, 2007 г.

ПП «Ультразвуковая диагностика», г. Владивосток, 2009 г.

ТУ «Современные аспекты диагностики и лечения остеопороза», г. Владивосток, 2010 г.