Плотникова Виктория Ивановна
6.0
0
Плотникова Виктория Ивановна
Стоматолог
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
Владивостокское базовое медицинское училище, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Стоматологическая помощь населению", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Анна и Э
ул. Сафонова, 37
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
