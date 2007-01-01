  1. Главная
Плотникова Кристина Юрьевна
Плотникова Кристина Юрьевна

Педиатр
Стаж 19 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, лечебный факультет, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Педиатрия", 2013 г.
Опыт работы
  • Врач приемного отделения-педиатр, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Педиатр
По запросу
