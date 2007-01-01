Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Плотникова Кристина Юрьевна
6.0
0
Плотникова Кристина Юрьевна
Педиатр
Стаж 19 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, лечебный факультет, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Педиатрия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач приемного отделения-педиатр, Краевая детская клиническая больница №1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Тамамян
Анастасия Сергеевна
Педиатр
7.5
5
Записаться
Постойкина
Марина Анатольевна
Онколог
,
Педиатр
6.9
3
Записаться
Безрукова
Ольга Николаевна
Педиатр
,
Главный врач
10
26
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...