Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Плишко Анна Мстиславовна
6.0
0
Плишко Анна Мстиславовна
Педиатр
,
Заместитель главного врача
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Некрасовская, 90
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Захарова
Ирина Викторовна
Педиатр
7.9
8
Записаться
Довбенко
Екатерина Александровна
Остеопат
,
Педиатр
,
Травматолог-ортопед
,
Медицинская сестра (брат) по массажу
10
82
Записаться
Бондаренко
Елена Ивановна
Педиатр
5.4
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...