Плишко Анна Мстиславовна
6.0
0

Плишко Анна Мстиславовна

Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Некрасовская, 90
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
