Платонов Евгений Геннадьевич
6.0
0
Платонов Евгений Геннадьевич
Психиатр-нарколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВМИ, Педиатрический факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2010 г.
Тематическое усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Гоголя, 35
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
