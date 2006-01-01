Врачи
Плахина Светлана Юрьевна
7.1
17
Плахина Светлана Юрьевна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет, г. Владивосток, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Первомайского района
ул. Калинина, 55
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
17 отзывов
