Плахина Светлана Юрьевна
7.1
17

Плахина Светлана Юрьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, г. Владивосток, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Первомайского района
ул. Калинина, 55
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
17 отзывов

