Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Пивень Оксана Вадимовна
6.0
0
Пивень Оксана Вадимовна
Кардиолог
,
Терапевт
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Кардиолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Шекунова
Ольга Ивановна
Терапевт
,
Зав. отделением
8.9
5
Записаться
Смирнова
Анна Олеговна
Терапевт
6.6
2
Записаться
Харченко (Котова)
Елена Вениаминовна
Кардиолог
5.7
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...