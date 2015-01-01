  1. Главная
Пинькевич Лариса Михайловна
6.0
0

Пинькевич Лариса Михайловна

Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1983 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Детская неврология", 1983-1984 гг.
  • Специализация по специальности "Рефлексотерапия и неврология", 1994 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Рефлексотерапия", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
