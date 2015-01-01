Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Пинькевич Лариса Михайловна
6.0
0
Пинькевич Лариса Михайловна
Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1983 г. окончания
Интернатура по специальности "Детская неврология", 1983-1984 гг.
Специализация по специальности "Рефлексотерапия и неврология", 1994 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рефлексотерапия", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Ли
Софья Борисовна (Ли Сон-дя)
Мануальный терапевт
,
Рефлексотерапевт
7.4
6
Записаться
Двойнишникова
Ирина Николаевна
Рефлексотерапевт
6.0
0
Записаться
Валиулина
Татьяна Александровна
Мануальный терапевт
,
Рефлексотерапевт
8.4
8
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...