  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Пилипушка Дмитрий Валентинович
Пилипушка Дмитрий Валентинович
10
21

Пилипушка Дмитрий Валентинович

Акушер-гинеколог, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, лечебный факультет, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
21 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи