Пилипенко Светлана Викторовна
6.0
0
Пилипенко Светлана Викторовна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №2
ул. Некрасовская, 50
Первичный приём детей
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
