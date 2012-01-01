Врачи
Пилипчук Юлия Евгеньевна
6.0
0
Пилипчук Юлия Евгеньевна
Торакальный хирург
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Торакальная хирургия", ВГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач - торакальный хирург, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
0 отзывов
