Пилатова Оксана Андреевна
5.7
1

Пилатова Оксана Андреевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 19 лет
Информация о враче
Образование
  • 1994 г. – Челябинское Медицинское Училище, специальность «Зубной врач»
  • 2006 г. – Московский Медико-Стоматологический Университет им. А.И. Евдокимова, специальность «Стоматология»
  • 2008 г. – Владивостокский Государственный Медицинский Университет, клиническая интернатура, специальность «Стоматология общей практики»
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • «Современный подход к эстетической реставрации фронтальной и жевательной групп зубов». Лектор: д-р Салова А.В., 2009 г.
  • «Художественное моделирование и реставрация зубов». Лектор: Эл Вэнинг, 2010 г.
  • «Восстановление зубов после эндодонтического лечения». Лектор: Болячин А.В., 2010 г.
Еще 9
Участие в ассоциациях
  • Постоянная участница российских и международных мероприятий по своей специальности
Опыт работы
  • Профессорская клиника Едранова», стоматолог общей практики, 2009 г. по настоящее время
  • «Клиника доктора Кремешного», стоматолог общей практики
Адреса и стоимость приёма
Клиника доктора Кремешного
ул. Пологая, 53А
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв

