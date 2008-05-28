Пилатова Оксана Андреевна

1994 г. – Челябинское Медицинское Училище, специальность «Зубной врач»
2006 г. – Московский Медико-Стоматологический Университет им. А.И. Евдокимова, специальность «Стоматология»
2008 г. – Владивостокский Государственный Медицинский Университет, клиническая интернатура, специальность «Стоматология общей практики»
Сертификат специалиста №046631 от 28.05.2008 г., специальность «Стоматология общей практики»
Курсы повышения квалификации
«Современный подход к эстетической реставрации фронтальной и жевательной групп зубов». Лектор: д-р Салова А.В., 2009 г.
«Художественное моделирование и реставрация зубов». Лектор: Эл Вэнинг, 2010 г.
«Восстановление зубов после эндодонтического лечения». Лектор: Болячин А.В., 2010 г.
«DMG Impression and Filling Materials». Лектор: Юндт С.Б., 2011 г.
«Практическое применение профессиональных систем безопасного отбеливания зубов Yotuel», 2011 г.
«Beyond Power Whitening Training Program». Лектор: Акулович А.В., 2011 г.
«Шинирование зубов в комплексном лечении заболеваний пародонта. Волоконные адгезивные системы». Лектор: Акулович А.В., 2011 г.
«Новая эра в эндодонтии. Система одного инструмента Reciproc. Комплексный подход к препарированию, ирригации и обтурации корневого канала». Лекторы: Dr. David Sonntag, Leo Satanovski, 2012 г.
«Особенности инструментальной и медикаментозной обработки корневых каналов с помощью никель-титановых инструментов Mtwo. Опыт работы и нюансы работы инструментами Reciproc. Техническое обеспечение и профессиональные мануальные навыки». Лекторы: Dr. David Sonntag, Leo Satanovskij, 2012 г.
«Фронтальные реставрации». Лектор: Мендоса Е.Ю., 2013 г.
«Итальянский стиль и японская школа в реставрации – новые подходы к воспроизведению оттенков и формы». Лектор: Мендоса Е.Ю., 2013 г.
«Реставрация жевательных зубов». Лектор: Мендоса Е.Ю., 2013 г.
Участие в ассоциациях
Постоянная участница российских и международных мероприятий по своей специальности
Опыт работы
Профессорская клиника Едранова», стоматолог общей практики, 2009 г. по настоящее время
«Клиника доктора Кремешного», стоматолог общей практики
