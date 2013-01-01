  1. Главная
Пикова Ольга Васильевна
Пикова Ольга Васильевна

Хирург
Стаж 44 года
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский медицинский институт, Лечебный факультет, 1968 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Хирургия", 2013 г
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Комсомольская, 7
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
