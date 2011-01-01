  1. Главная
Пикина Татьяна Михайловна
7.2
4

Пикина Татьяна Михайловна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский Государственный Медицинский институт, Стоматологический факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая", ВГМУ, 2011 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
ул. Уборевича, 14
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
4 отзыва

