Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Пикалова Ирина Александровна
6.0
0
Пикалова Ирина Александровна
Лор (оториноларинголог)
,
Сурдолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Сурдология-отоларингология", 2013 г.
Сертификат "Сурдология-отоларингология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр реабилитации слуха
ул. Спортивная, 11
Первичный приём взрослых
Сурдолог
По запросу
Лор (оториноларинголог)
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Лопунова
Елена Викторовна
Лор (оториноларинголог)
8.0
11
Записаться
Данилова
Мария Андреевна
Лор (оториноларинголог)
,
Сурдолог
6.6
2
Записаться
Суркова
Юлия Игоревна
Лор (оториноларинголог)
8.3
9
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...