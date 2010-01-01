  1. Главная
Пичугин Алексей Петрович
7.8
6

Пичугин Алексей Петрович

Хирург, Зав. хирургическим отделением
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Хирургия", 2010 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 4
6 отзывов

