Певчев Дмитрий Константинович
6.2
1

Певчев Дмитрий Константинович

Онколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Онколог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Онколог
2500 р
1 отзыв

