Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Певчев Дмитрий Константинович
6.2
1
Певчев Дмитрий Константинович
Онколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Онколог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Онколог
2500 р
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Гривков
Лев Анатольевич
Онколог
,
Хирург
6.3
1
Записаться
Кочелягина
Любовь Григорьевна
Онколог
6.0
0
Записаться
Побегайлова
Наталья Вальтеровна
Онколог
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...