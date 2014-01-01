Петухов Василий Васильевич

Cертифицированный пластический хирург, челюстно – лицевой хирург высшей квалификационной категории. Пластический хирург по устранению недостатков и омоложению лица и шеи (сочетает пластическую хирургию с лазерными методиками - дермабразия), верхних и нижних век, коррекции ушных раковин и носа (проводит исправление носовой перегородки, выпрямление горбинки носа, уменьшение или увеличение длины носа, исправление курносости, уменьшение толщины носа и крыльев, а также реконструктивно – восстановительную ринопластику