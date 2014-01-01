  1. Главная
Петухов Василий Васильевич
5.7
1

Петухов Василий Васильевич

Пластический хирург
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Кемеровский государственный медицинский институт, Врач-стоматолог, 1979 г. окончания
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Пластическая хирургия", 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • Пластическая, реконструктивная и эстетическая хирургия, гг. Москва, Екатеринбург, Казань, Ярославль
  • Интенсивный курс по риносептопластике, г. Москва
  • Омолаживающие операции лица, контурная пластика тела, г. Екатеринбург
Еще 4
Участие в ассоциациях
  • Действительный член Общероссийской Общественной организации "Российское Общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов"
  • Действительный член Международного общества эстетической и пластической хирургии (ISAPS)
  • Участник симпозиумов и курсов по пластической хирургии в ведущих центрах косметологии и эстетической хирургии России и за рубежом
Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Океан
ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Пластический хирург
По запросу
1 отзыв

