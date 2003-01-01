  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Петрук Иван Викторович
Петрук Иван Викторович
8.4
9

Петрук Иван Викторович

Пластический хирург, Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ Росздрав, стоматологический факультет, по специальности: стоматология, 2003 - 2008 гг.
  • Базовая интернатура в ГУЗ ККБ№2 по специальности стоматология общей практики. Присвоена квалификация врача – стоматолога общей практики, 2008 - 2009 гг.
  • Присвоена вторая квалификационная категория, Ноябрь 2012 г.
Еще 3
Курсы повышения квалификации
  • Участник XII Дальневосточного международного симпозиума стоматологов "Новые технологии в стоматологии", 2005 г.
  • Участник научно-практической конференции по остеоинтеграции, пародонтологии, имплантологии «Восток-Запад, Владивосток 2011» ASTRA TECH DENTAL, Сентябрь 2011 г.
  • Участник I дальневосточной конференции «Междисциплинарные аспекты современной стоматологии и неврологии», Июль 2012 г.
Еще 16
Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник Российских и международных мероприятий по ЧЛХ и дентальной имплантологии
Опыт работы
  • Врач челюстно-лицевой хирург, отделение челюстно-лицевой хирургии, ГБУЗ ККБ№2, Август 2011 – март 2015 гг.
  • Врач стоматолог-хирург, стоматологическая поликлиника ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, с марта 2015 г. по настоящее время (трудовая)
  • Стоматологическая клиника «Ультрадент», с 2013 г. по настоящее время (официально)
Еще 3
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дентал Мастер
Доступна онлайн запись
ул. Бурачка, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
Ультрадент
ул. Борисенко, 4
Консультация взрослых
Стоматолог
Бесплатно
Стоматолог-имплантолог
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Консультация детей
Стоматолог
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
9 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи