Петрук Иван Викторович
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Цель как специалиста: «Высшее благо достигается на основе полного физического и умственного здоровья»(Цицерон)
Адреса и стоимость приёма
ул. Бурачка, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
ул. Борисенко, 4
Консультация взрослых
Стоматолог
Бесплатно
Стоматолог-имплантолог
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Консультация детей
Стоматолог
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
