Петрухнова Татьяна Теодоровна
6.0
0
Петрухнова Татьяна Теодоровна
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2011 г.
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
Владивосток, ул. Русская, 55а стр. 1
