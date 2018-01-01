  1. Главная
Петручак Андрей Михайлович
6.0
0

Петручак Андрей Михайлович

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 41 год
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • 1984 г. — Тихоокеанский государственный медицинский университет (лечебное дело). Базовое образование
  • 1985 г. — Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия). Интернатура
Курсы повышения квалификации
  • 2018 г. — Тихоокеанский государственный медицинский университет (ультразвуковая диагностика).
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
Детский доктор
ул. Фадеева, 14
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
Детский доктор
ул. Кирова, 14
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
